В Оренбурге суд вынес приговор по делу о мошенничестве в сфере кредитования

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным 33-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в июле 2022 года подсудимый находился в тяжелом материальном положении. Он обратился к неустановленному следствием лицу за оказанием содействия в получении кредита в одном из банков. «Кредитный брокер» передал фигуранту фиктивные справки с места работы, сведения об уплате налогов и сборов, а также копию трудовой книжки для предъявления в кредитную организацию.

С помощью этих документов подсудимый получил в банке кредит на 3 млн руб. и кредитную карту с лимитом 500 тыс. руб., которую обналичил. Не имея возможности вносить ежемесячные платежи, подсудимый перестал зачислять денежные средства на счет.

Суд назначил подсудимому принудительные работы на три года с удержанием 10% заработка в доход государства.

Руфия Кутляева