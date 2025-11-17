В Беслане выставили на торги теплосети за 119 млн рублей

Конкурсный управляющий назначила на 24 декабря 2025 года торги по продаже имущества обанкротившегося ГУП «Правобережные тепловые сети» в Беслане стартовой стоимостью 119 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На торги выставляется единый лот, включающий 35 нежилых зданий котельных, 27 сооружений трубопроводов и теплотрасс, а также 336 наименований технологического оборудования общим количеством 387 единиц. Все объекты расположены в Правобережном районе Беслана и принадлежат должнику на праве хозяйственного ведения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП «Правобережные тепловые сети» зарегистрировано в 2019 году Беслане. Основной вид деятельности — производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. Учредитель — Республика Северная Осетия-Алания. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составляет 14,8 млн руб., выручка — 41,1 млн руб.

Шаг торгов установлен в размере 5% от начальной стоимости. Участники должны внести задаток в размере 20% от стартовой цены.

Заявки принимаются на электронной торговой площадке «Альфалот» с 17 ноября по 22 декабря 2025 года. Права на земельные участки под объектами недвижимости покупатели должны оформлять самостоятельно.

Покупателя предупреждают о действующем до 31 декабря 2028 года договоре аренды между должником и ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения».

Решением Арбитражного суда Республики Северная - Алании в марте 2024 года ГУП «Правобережные тепловые сети» признано несостоятельным в порядке банкротства субъекта естественной монополии по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника.

