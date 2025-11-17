Под Саратовом надзор добился погашения задолженности в 1 млн перед фирмой

В Саратовской области благодаря принятым прокуратурой мерам перед коммерческой организацией погашена задолженность по контракту на сумму свыше 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в июне этого года администрация Воскресенского района заключила с фирмой контракт на бурение водозаборной скважины для обеспечения водой жителей села Ново-Алексеевка. Подрядчик выполнил работы, но заказчик их не оплатил. Задолженность составила более 1 млн руб.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе муниципалитета и возбудила в отношении должностного лица органа местного самоуправления дело об административном правонарушении по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ. На сегодняшний день задолженность перед организацией полностью погашена.

Павел Фролов