В Челябинске запустили чат-бот для жалоб на парковку на газоне

В Челябинске в мессенджере Telegram начал работу чат-бот, в котором можно жаловаться на водителей, паркующихся на газоне, сообщает пресс-служба управления по контролю и координации благоустройства территории города.

Жителям предлагают присылать в бот «Газон — не парковка!» адреса, где постоянно паркуются не по правилам, и добавлять к обращениям фотографии. Информацию внесут в маршрутный лист комплексов автоматической фиксации нарушений.

На аппаратном совещании администрации Челябинска сообщили, что за прошлую неделю 280 челябинских водителей получили штраф за парковку на газоне в автоматическом режиме. В бюджет города от нарушителей поступило 85 тыс. руб. штрафов.

Виталина Ярховска