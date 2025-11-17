Александру Бастрыкину доложат по делу о ДТП с автобусом в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом об аварии в Челябинске, в которой пострадали 12 пассажиров автобуса. Он потребовал доложить о результатах расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 15 ноября на улице Рождественского. По данным УМВД РФ по Челябинской области, водитель автобуса наехал на препятствие на дороге, после чего столкнулся с опорой моста. Министерство здравоохранения региона сообщало, что в результате аварии пострадали 12 человек, в том числе ребенок. Состояние одного из потерпевших оценивается как тяжелое.

В управлении СК РФ по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Доклад о результатах следственных мероприятий представит исполняющий обязанности регионального отделения Константин Правосудов.

Ольга Воробьева