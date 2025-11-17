На севере Самарской области выпало рекордное количество осадков
В воскресенье, 16 ноября 2025 года, в Челно-Вершинах Самарской области перекрыт абсолютный максимум количества выпавших за сутки осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно опубликованным данным метеорологов, за 24 часа в райцентре на севере Самарской области выпало 15,8 мм осадков. Это на 2,0 мм превышает предыдущий рекордный показатель для этого дня, установленный в 2012 году.
В Приволжском УГМС также отмечают, что 17 ноября в некоторых районах Самарской области возможен гололед.