Пенсионерке из Городца подменили полмиллиона рублей на купюры «банка приколов»

В Городце (Нижегородская область) пенсионерка поверила в то, что ей положена надбавка к пенсии и потеряла более полумиллиона рублей собственных накоплений, которые хранила дома. По данным полиции, аферисты связались с нижегородкой по телефону и сообщили, что ей положена дополнительная выплата к пенсии в 900 руб. и что для оформления документов к ней придет соцработник.

Через некоторое время к потерпевшей пришла незнакомка «из соцзащиты» и предложила написать заявление для получения надбавки. Пока пенсионерка оформляла документ, лжесоцработник находилась в квартире без присмотра.

Не дождавшись, пока нижегородка допишет заявление, незнакомка ушла, пообещав зайти позже. После ее ухода пенсионерка заметила, что ее сбережения подменили на банкноты «банка приколов». В итоге потерпевшая лишилась 544 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

