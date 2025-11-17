Экс-главу краевого минздрава вновь пытаются отправить в СИЗО

Прокуратура внесла представление на постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе краевого минздрава Вадиму Плотникову. Надзорный орган считает, что избранная мера пресечения не соответствует тяжести инкриминируемых обвиняемому деяний, и настаивает на его аресте.

Фото: Дмитрий Астахов Вадим Плотников

Фото: Дмитрий Астахов

Уголовное дело в отношении пенсионера Вадима Плотникова было возбуждено 9 ноября в СУ СКР по Пермскому краю на основании оперативных материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. По версии следствия, господин Плотников получил лично от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в виде имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Пермского муниципального района, общей стоимостью более 17,6 млн руб. Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров, а также за общее покровительство при исполнении договоров.

12 ноября Свердловский суд Перми избрал Вадиму Плотникову меру пресечения в виде домашнего ареста. Ходатайство следователя краевого СУ СКР об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей было отклонено.

В 2021 году Вадим Плотников занимал должность главврача клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. Ранее господин Плотников был министром здравоохранения региона.

