Регионы СКФО вновь возглавили рейтинг здорового образа жизни в РФ

Регионы Северного Кавказа девятый год подряд занимают лидирующие позиции в рейтинге субъектов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни, подтверждают результаты исследования РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

В основу рейтинга легли семь ключевых показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табачных изделий, объемы продаж алкогольной продукции, количество преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.

Республика Дагестан возглавила рейтинг с результатом 96,7 балла, второй стала Чечня — 91,9, на третье место вышла Ингушетия — 86,9. В десятку лучших попали также Кабардино-Балкарская Республика (81,8) и Ставропольский край (81,5). Ключевым фактором их успеха аналитики считают низкое потребление табака и алкоголя. Значительная часть местных жителей регулярно занимается спортом, а рабочие места с вредными условиями труда относительно редки.

Отмечается, что за минувший год больше всех поднялась в рейтинге Республика Крым — на 22 пункта, что связано с ростом числа занимающихся физкультурой и снижением табачной зависимости. При этом в 36 регионах России индекс приверженности ЗОЖ снизился, наиболее заметное падение зафиксировано в Оренбургской области (-14), Псковской области (-11) и республике Тыва (-10).

Лидирующая позиция Северного Кавказа объясняется особенности ментальности местного населения и отношение к здоровому образу жизни, выраженное в росте спортивной активности и уменьшении вредных привычек, что подтверждается как статистикой Минспорта о занятиях физкультурой, так и данными о снижении объемов продаж алкогольной продукции и табака. Регионы Дальнего Востока заняли последние места в рейтинге, что связано с депрессивностью этих территорий, более высокой долей потребления табака и алкоголя и менее активным вовлечением в спорт.

Станислав Маслаков