Полиция и ФСО проверили 250 автомобилей в ходе рейда в центре Петербурга

Полицейские совместно с сотрудниками Федеральной службой охраны (ФСО) России провели масштабный оперативно-профилактический рейд в центре Санкт-Петербурга, проверив более 250 автомобилей и 300 граждан. Четверых иностранцев доставили в отдел для составления протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушения миграционного законодательства, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ходе проверки на площадях Восстания и Дворцовой изъяли поддельные служебные удостоверения, архивные номерные знаки и травматическое оружие. У водительницы BMW обнаружили снятые госномера, которые она, по собственным словам, забыла установить после парковки.

По фактам использования фальшивых документов инициированы проверки для возможного возбуждения уголовных дел по ст. 327 УК РФ. Также к ответственности привлекли водителя такси, пассажир которого во время движения высунулся из окна автомобиля.

Артемий Чулков