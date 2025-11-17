В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy

Треш-стримера Mellstroy (Меллстрой, Андрей Бурим) объявили в розыск в Казахстане и заочно арестовали. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу республики. В пресс-релизе отметили, что за помощь в поимке блогера гражданам гарантируются «вознаграждения и анонимность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господина Бурима подозревают в организации рекламной кампании для продвижения собственного онлайн-казино. По данным силовиков, он устраивал челленджи и розыгрыши, чтобы их участники создавали контент в соцсетях с упоминанием игровой площадки. Реклама была ориентирована и на граждан Казахстана.

В феврале 2024 года Mellstroy был объявлен в розыск в России. В начале ноября контент и каналы блогера признали экстремистскими в Белоруссии. В белорусском МВД считают, что господин Бурим причастен к случаям хулиганства и организации незаконных массовых мероприятий. По данным силовиков, Mellstroy призывал записывать видео с противоправными действиями за вознаграждение.

Mellstroy известен скандальными стримами, во время которых он получает от зрителей донаты. Осенью 2020 года в апартаментах «Москва-Сити» блогер во время прямой трансляции несколько раз ударил девушку. Пострадавшая написала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело. Блогер получил полгода исправительных работ и выплатил компенсацию. В апреле 2024 года каналы Андрея Бурима на Twitch, Telegram и Kick заблокировали по решению Роскомнадзора.