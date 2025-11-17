На санитарное обслуживание казанского метро выделят 73,5 млн рублей

В Казани на санитарно-гигиеническое обслуживание станций метрополитена выделят 73,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Целью работ служит обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности, поддержание чистоты и комфортных условий для пассажиров и сотрудников метро. Общая обслуживаемая площадь составляет 36 002 кв. м. Работы будут проводиться в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Исполнитель обязан соблюдать утвержденный график уборки, обеспечить персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, иметь необходимые материалы и инвентарь, а также соблюдать требования охраны труда и техники безопасности.

Заказчиком выступает МУП «Метроэлектротранс» Казани.

Анна Кайдалова