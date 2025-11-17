В Черноземье 18 ноября будет облачно и дождливо, от +7°С до +13°С

В большинстве регионов Черноземья во вторник, 18 ноября, ожидается дождливая и облачная погода. Температура будет варьироваться от +7°С до +13°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде и Воронеже в течение суток ожидается облачная погода, ночью осадков не будет, днем возможен небольшой дождь. Температура будет варьироваться от +9°С до +13°С.

В Курске и Липецке прогнозируется аналогичная погода. Температура в этих облцентрах будет варьироваться от +7°С до +12°С.

В Орле и Тамбове облачность и дожди ожидаются в течение суток. Ночью температура в облцентрах составит +7°С, днем — от +11°С до +12°С.

Алина Морозова