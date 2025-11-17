«Устанавливать сроки на сегодня бессмысленно»

В Кремле высказались относительно перспективы встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Москва в дальнейших контактах с США исходит из результатов саммита на Аляске. Между тем некоторые мировые лидеры поделились своими прогнозами относительно вероятных сроков завершения конфликта на Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает не рассчитывать на резкое улучшение обстановки, по крайней мере, в ближайшее время.

Александр Стубб в интервью Associated Press заявил, что не очень оптимистичен. По оценкам президента Финляндии, хорошо, если прекращения огня на украинских фронтах удастся достичь к марту 2026 года. Также он призвал Европу продолжать поддерживать Украину, несмотря на коррупционный скандал. Тогда как Владимиру Зеленскому следует со всем этим разобраться.

Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил более оптимистично, он рассчитывает на скорое завершение конфликта. Почему? Потому что сейчас «самый мрачный момент». Противостоящие стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга. «Сложилась тупиковая ситуация. Никто никуда не может сдвинуться»,— отметил министр Фидан. При этом он рассчитывает, что новый раунд переговоров Москвы и Киева состоится именно в Турции.

Виктор Орбан в очередной раз призвал западных партнеров перестать ставить на Зеленского и смириться с тем, что Украина не победит.

«Неправильно. Совершенно неправильно. Ситуация и время сейчас лучше для россиян, чем для нас. Не продолжайте. Прекратите это как можно скорее»,— призвал Орбан. Тем не менее обращает на себя внимание то, что венгерский премьер все-таки считает себя именно частью западного мира. Своеобразный итог дискуссии подвел помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Россия активно ведет переговоры с США по вопросу мира «на основе тех пониманий», которые были достигнуты на Аляске. Понимания эти находятся в рабочем состоянии. По крайней мере, Вашингтон от них не отказывался. Встреча Путина и Трампа не отменена окончательно, ее на какое-то время отложили, тем не менее в ближайшее время она вряд ли состоится. Собственно, официальная расшифровка тех самых пониманий на Аляске на сегодня отсутствует.

Принято считать, что смысл в том, чтобы Киев вывел войска из Славянска и Краматорска в обмен на заморозку боевых действий. Однако нужно еще раз повторить, что это следует из многочисленных публикаций и откровений разных источников. При этом последние излагают очень много различных вариаций того, что якобы происходило в Анкоридже. В этой связи можно напомнить официальную позицию Кремля: вывод ВСУ из четырех областей плюс начало переговоров об устранении первопричин кризиса, включая статус русского языка и невступление Украины в НАТО.

Еще необходимо отметить, что господин Ушаков говорит о контактах с США, а не с Украиной. Вероятно, смысл в том, чтобы Белый дом надавил на Зеленского с целью принять российские условия. Однако, похоже, что с этим пока не очень получается. В этой связи нужно напомнить недавние откровения замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы о том, что переговоры с Россией были прекращены из-за невозможностей вести творческие дискуссии.

Кажется, что президент Стубб более близок к истине.

В целом прогнозы — дело неблагодарное. Сколько уж их было. Между тем главное состоит в том, что сам Дональд Трамп, конечно, продолжает излучать оптимизм, однако фактически он смирился с тем, что оперативно, наскоком проблему решить не удалось. Поэтому устанавливать какие-либо сроки на сегодня бессмысленно. При этом давление на Россию, видимо, будет и дальше нарастать. Партнеры от поддержки Зеленского вряд ли откажутся. Разве что в Киеве случится очередной майдан. Не будем на этот счет загадывать. Что можно сказать точно — будущий год легким быть не обещает. Хотя очень хотелось бы ошибаться.

