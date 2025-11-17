В Кетово главный инженер птицефабрики осужден условно за гибель трех работников

Кетовский районный суд Курганской области вынес приговор главному инженеру птицеводческого предприятия, обвиняемому в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть трех человек (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Ему назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба суда.

Несчастный случай на птицефабрике произошел 12 июня 2023 года. Три сотрудника, ремонтировавшие в одном из цехов оборудование для утилизации отходов мясного производства, спустились в бункер приема сырья, где погибли от острого отравления аммиаком. Суд установил, что главный инженер предприятия, будучи ответственным за охрану труда, не организовал безопасную эксплуатацию бункера. Так, вход туда не был оборудован предохранительной решеткой, исключавшей беспрепятственный доступ в помещение. Кроме того, руководитель не предупредил работников о запрете спускаться в бункер.

Приговор не вступил в законную силу.