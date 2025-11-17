В Пермском крае увеличат выплаты молодым специалистам агропрома

Губернатор Дмитрий Махонин внес в законодательное собрание законопроект о поддержке кадров сельскохозяйственных организаций. Согласно документу, размеры стимулирующих выплат для молодых специалистов АПК будет устанавливать правительство Пермского края. Это позволит оперативно индексировать размеры единовременных и стимулирующих выплат.

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», сотрудникам с высшим образованием предложено увеличить стимулирующую выплату со 150 до 350 тыс. руб., а для специалистов со средним профессиональным образованием — co 100 до 250 тыс. руб.

Кроме этого, законопроект предлагает исключить условие об обязательной отработке в сельскохозяйственной организации в течение трех лет после заключения договора o предоставлении стимулирующей выплаты.

Законопроект будет рассмотрен на ноябрьском пленарном заседании краевого парламента.