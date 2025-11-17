В Зеленокумске лишенный прав водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Зеленокумске накануне вечером, 16 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, двигаясь по улице Восточная, водитель Lada Vesta потерял управление, из-за чего съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадали два 33-летних мужчины — сам водитель и его пассажир. Их доставили в больницу Советского округа. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

По данным правоохранителей, за последние два года водитель 11 раз привлекался к административной ответственности и был лишен права управления транспортными средствами. По факту аварии проводится проверка.

Константин Соловьев