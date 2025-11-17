На участке трассы Челябинск — Екатеринбург ограничили скорость до 50 км/ч

В Каслинском муниципальном округе на участке федеральной трассы между Челябинском и Екатеринбургом ограничили разрешенную скорость движения до 50 км/ч. Причиной стала высокая аварийность на дороге, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Сотрудники федерального учреждения проанализировали аварийность участка 109-110 км за семь месяцев этого года. В результате его признали местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Ограничения по скорости ввели на подъезде к участку — 108-109 км. На трассе установлены соответствующие знаки, а также фото- и видеокамеры.

Ольга Воробьева