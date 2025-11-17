Генеральным директором казанского «Корстона» стал Андрей Билюк

С 13 ноября должность генерального директора ООО «Корстон-Казань» занял Андрей Билюк, следует из данных Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XVIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» в «Корстоне»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ XVIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» в «Корстоне»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Андрей Билюк ранее руководил омским «Корстоном». В Казани он сменил Ильдара Минвалеева, бывшего первого заместителя начальника Татарстанской таможни.

«Корстон» — гостинично-развлекательный комплекс в Казани, являющийся частью сети Korston Club Hotel Kazan. На его территории расположены два отеля, торговый центр, ресторан и кинотеатр. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,6 млрд руб., прибыль — 245 млн руб.

Анна Кайдалова