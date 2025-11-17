Назначен председатель Чусовского суда Пермского края

Чусовской городской суд Пермского края возглавила Лариса Файзхрахманова, руководившая до этого назначения Верещагинским районным судом Прикамья. Срок ее полномочий составит шесть лет. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Прежний руководитель Чусовского суда Дмитрий Егоров в апреле 2025 года был назначен председателем Мотовилихинского суда Перми.

Госпожа Файзрахманова была назначена на должность судьи Дзержинского суда Перми указом президента РФ в феврале 2013 года. В январе 2015 года возглавила Верещагинский суд Пермского края. В 2021 году ее полномочия были продлены еще на шесть лет.