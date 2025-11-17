Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Эксперты на форуме «Россия зовет! Краснодар» представили топ идей для частных инвесторов до конца года

По оценке аналитиков, потенциал роста сохраняется не только у облигаций, но и у российского фондового рынка: индекс МосБиржи к концу 2026 года может достичь 3660 пунктов, что соответствует росту около 44%.

Основной фокус — на удержание доли во внутренне ориентированных акциях и добавлении акции экспортеров, например цветной металлургии.

«Рубль сейчас несколько переукреплен, поэтому логично иметь долю квазивалютных бумаг — прежде всего замещенных облигаций Минфина. Этот рынок, несмотря на молодость, стал одним из самых ликвидных»,— подчеркнул управляющий директор ВТБ Мои Инвестиции Максим Перлин.

Эксперты также добавили, что в числе защитных активов до конца года останется золото: оно выигрывает от покупок центральных банков.

Краснодар впервые принял инвестиционный форум «Россия зовет!».

Мероприятие также состоялось 24 сентября в Санкт-Петербурге, 7 октября в Екатеринбурге, 28 октября в Казани.

