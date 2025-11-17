В Барнауле военного осудили на 18 лет за уход в самоволку и сбыт наркотиков

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Евгению Баламедову за уклонение от воинской службы и покушение на сбыт наркотиков. Подсудимому назначили 18 лет колонии строгого режима и штраф 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военсуда.

Согласно версии следствия, 29 ноября 2024 года фигурант дела оставил место службы. 5 февраля 2025-го он был задержан правоохранителями.

За время нахождения в «самоволке», установило следствие, Евгений Баламедов вступил в сговор с членом преступной группы через мессенджер. По указанию куратора он забрал оптовую партию наркотического вещества, расфасовал на разовые дозы, после чего разместил по закладкам в Бийском районе Алтайского края.

Александра Стрелкова