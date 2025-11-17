Еще одного волгоградца задержали по подозрению в незаконном обороте порнографии

В Волгограде оперативники задержали еще одного подозреваемого в незаконном обороте порнографических материалов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, им оказался 33-летний местный житель.

В отношении задержанного следствие возбудило уголовное дело об изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). Волгоградца подозревают в том, что он нашел в теневом сегменте сети порнографию с изображением несовершеннолетних, скачал ее на свой телефон, а затем под женским никнеймом распространил запрещенные материалы в соцсети посредством отправки сообщений пользователям. Сотрудники полиции в ходе обыска изъяли у него ряд предметов, включая ноутбук и средства мобильной связи.

Напомним, на днях оперативники задержали по подозрению в незаконном обороте порнографии 31-летнего волгоградца. В отношении него также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.

Павел Фролов