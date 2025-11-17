В дилерских центрах Петербурга появились в продаже полноприводные Belgee X70

Первые экземпляры полноприводных версий белорусско-китайского кроссовера Belgee X70 поступили в дилерский центр этого бренда на Васильевском острове. В стартовой партии прибыли автомобили в комплектациях Style и Prestige+, сообщает AutiRunSPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

По данным автоэкспертов, на сегодняшний день модель Belgee X70 входит в топ-15 наиболее популярных новых автомобилей в Петербурге. По итогам девяти месяцев года в городе было зарегистрировано 815 кроссоверов.

Аналитики отмечают, что с выходом на рынок полноприводных версий доля Belgee X70 в структуре продаж марки в Петербурге может увеличиться с 50% до 65%.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что в конце сентября в дилерских центрах Петербурга начали представлять обновленный кроссовер Х70 и третью модель марки седан S50 под брендом Belgee.

Андрей Цедрик