В Астрахани на осужденного завели дело за дезорганизацию деятельности колонии
Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил в отношении осужденного уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Согласно релизу, осужденный отбывает наказание в ФКУ ИК № 8 УФСИН России по Астраханской области. Он ударил рукой сотрудника колонии, тем самым выразив недовольство насчет проведения личного обыска.
Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.