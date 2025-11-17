В Астрахани на осужденного завели дело за дезорганизацию деятельности колонии

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил в отношении осужденного уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, осужденный отбывает наказание в ФКУ ИК № 8 УФСИН России по Астраханской области. Он ударил рукой сотрудника колонии, тем самым выразив недовольство насчет проведения личного обыска.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов