Пугачева утратила право на действующий в России товарный знак «Рецитал»

Певица Алла Пугачева лишилась права на товарный знак «Рецитал» из-за истечения срока его регистрации в октябре. Соответствующие изменения внесли в базу данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), убедился «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Из документов на сайте Роспатента следует, что заявка на товарный знак была подана 6 октября 2015 года. Его зарегистрировали в январе 2017-го. Срок действия товарного знака истек спустя ровно 10 лет с момента подачи заявки. Среди зарегистрированного перечня услуг «Рецитала» указаны издание книг, бронирование билетов, создание музыки, прокат звукозаписей, декораций, видеокамер, фильмов, реклама и другое (№ 09, 16, 35, 41 по Международной классификации товаров и услуг).

«Рецитал» — музыкальная группа, созданная по инициативе Аллы Пугачевой в 1980-х. Она аккомпанировала певице на всех ее концертах до 2010 года. Вместе с коллективом артистка записала альбом «Как тревожен этот путь» в 1982 году.