В Уфе планируют снести более 200 домов для реновации

Мэрия Уфы планирует комплексное развитие 19,6 га между микрорайоном Северный-Посадский и проспектом Салавата Юлаева. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. На реновацию квартала, включающего частный сектор на Большой, Малой и Малой Шелковидной улицах, а также на Красноуфимской, Оборонной и Красноуфимской улицах, отводится 20 лет.

Из документа следует, что застройке предшествует снос пяти многоквартирных жилых домов и 211 частных домов и хозяйственных построек. Вместо них победитель конкурса на комплексное развитие территории сможет возвести до 241 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах неограниченной этажности.

Идэль Гумеров