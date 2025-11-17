В Астрахани суд огласил приговор экс-судебному приставу за получение взяток

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя по уголовному делу о получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, сотрудница Кировского РОСП г. Астрахани УФССП России по Астраханской области через посредника два раза получила взятки от местного жителя. Взамен ей предстояло снять временное ограничение на выезд должника за пределы России.

По решению суда фигурантка получила штраф в 800 тыс. руб. Также в течение трех лет ей запрещено занимать определенные должности.

Павел Фролов