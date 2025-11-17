Полмиллиона жителей ДНР остались без света из-за атаки БПЛА

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о массированной атаке беспилотников на энергетическую инфраструктуру региона. В результате сотни тысяч жителей нескольких крупнейших городов остались без электроснабжения.

«Около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», — заявил чиновник.

По его словам, ремонтные бригады сразу приступили к восстановлению поврежденных объектов. Сейчас «в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет дали».