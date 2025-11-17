Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Спасатели эвакуировали туристку в Балезинском районе Удмуртии

В Балезинском районе Удмуртии спасатели эвакуировали туристку, у которой возникли проблемы со здоровьем. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в Telegram.

Фото: Андрей Шуткин, Telegram

Сообщение о необходимости помощи поступило от руководителя туристической группы в 12:25. У одной из участниц похода, 2004 года рождения, возникли подозрения на аппендицит.

Спасатели выехали из Глазова и доставили пострадавшую на снегоболотоходе в ближайший населенный пункт — деревню Новоселы. Там она была передана врачам скорой медицинской помощи и госпитализирована.

Анастасия Лопатина