Президент РФ назначил председателя Магнитогорского военного суда

Председателем Магнитогорского военного гарнизонного суда назначен Александр Шадура. Он будет занимать этот пост в течении шести лет. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

С 2020 года Александр Шадура занимал пост заместителя председателя в 109 гарнизонном военном суде (Душанбе). До этого он также работал в Челябинском гарнизонном и Уральском окружном военных судах.

Предыдущий руководитель Сергей Неверович в январе 2024 года стал председателем Челябинского военного гарнизонного суда.

Ольга Воробьева