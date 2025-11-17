Главе СКР доложат по делу о нарушении прав сироты из Плеса Саратовской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сироты из села Плес Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В обращении к господину Бастрыкину сирота из указанного села ранее рассказала, что после смерти обоих родителей находилась на государственном обеспечении в связи с прохождением обучения в местном лицее. При этом органы опеки и попечительства не обеспечили своевременную постановку ее на учет лиц, которым полагается жилье.

До сих пор жилое помещение жительнице села Плес не предоставлено. Она обращалась в уполномоченные органы, но безрезультатно. Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили по указанному факту уголовное дело.

В соответствии с поручением Александра Бастрыкина начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов