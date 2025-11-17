В пригородные поезда Сургут — Куть-Ях добавили новые вагоны с символикой ХМАО

На маршруте Сургут – Куть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) появились новые вагоны с местами для сидения, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). С 17 ноября четыре вагона с символикой региона включены в составы действующих поездов.

Новые вагоны производства Тверского вагоностроительного завода приобретены в лизинг АО «Свердловская пригородная компания» при поддержке правительства Югры. Они оснащены системами кондиционирования, экологически чистыми туалетами и информационными табло. В салонах установлены кресла с подлокотниками, опорами для ног и откидными столиками, а также розетки для зарядки устройств. Для маломобильных пассажиров предусмотрены места для инвалидных колясок и подъемники.

Поезда на этом направлении курсируют круглый год, выполняя два рейса в день. Из Сургута поезда отправляются в 7:05 и 18:03, а из Куть-Яха — в 4:45 и 17:21. Стоимость проезда по полному тарифу составляет 353 руб., билеты продаются без указания мест.

Ирина Пичурина