Крупнейший кремниевый завод России приостанавливает выпуск с 2026 года

Крупнейший кремниевый завод России, АО «Кремний» (входит в группу «Русала»), приостановит производство с 1 января 2026 года. Причиной стали мировой профицит кремния и рост импорта по демпинговым ценам, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Представители компании отметили, что «"Кремний" вынужденно приостанавливает производство», а «завод "Кремний Урал" продолжит работать в неполную мощность». «Кремний» уже уведомил правительство Иркутской области о приостановке производства и надеется совместно найти решения для минимизации социальных последствий.

Ранее «Русал» объявил о снижении производства кремния на 35% в 2025 году, до 35 тыс. т. В 2024 году выпуск составил 53,4 тыс. т.

Производственная мощность завода «Кремний» — 34 тыс. т в год, а «Кремний Урал» — 27 тыс. т. Эти предприятия являются единственными производителями рафинированного кремния в России, где годовая емкость рынка составляет около 45 тыс. т.