Минприроды объяснило причину вырубки деревьев у Военногородского пруда в Можге

Министерство природы Удмуртии отреагировало на жалобы можгинцев по поводу вырубки деревьев возле Военногородского пруда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ведомство сообщило, что на данном участке проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, в рамках которых удаляются засохшие и заболевшие деревья, угрожающие здоровью соседних насаждений и безопасности отдыхающих.

Также отмечается, что по указанному вопросу Можгинским лесничеством будет проведена проверка законности вырубки.

Анастасия Лопатина