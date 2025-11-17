Минприроды объяснило причину вырубки деревьев у Военногородского пруда в Можге
Министерство природы Удмуртии отреагировало на жалобы можгинцев по поводу вырубки деревьев возле Военногородского пруда.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Ведомство сообщило, что на данном участке проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, в рамках которых удаляются засохшие и заболевшие деревья, угрожающие здоровью соседних насаждений и безопасности отдыхающих.
Также отмечается, что по указанному вопросу Можгинским лесничеством будет проведена проверка законности вырубки.