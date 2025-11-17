Самолет из Краснодара в Челябинск задерживается на 40 часов

Вылет самолета из Краснодара в Челябинск, который должен был состояться еще 15 ноября, задерживается более чем на 40 часов. Информация отражена на онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.

Это рейс авиакомпании NordStar. По расписанию самолет должен был вылететь в Челябинск в 23:50 15 ноября. Сейчас расчетное время отправления указано 16:20 17 ноября.

Кроме того, задерживается самолет того же перевозчика из Челябинска в Норильск. Вместо 2:00 16 ноября рейс планируется отправить в 17:20 17 ноября.

Виталина Ярховска