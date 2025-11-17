ФСБ раскрыла в Новосибирске схему легализации мигрантов

Схему легализации мигрантов выявили силовики в Новосибирске. Ее, по информации регионального управления ФСБ России, организовала семейная пара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Супруги изготовляли для выходцев из ближнего зарубежья фиктивные бланки уведомлений о прибытии, договоры на осуществление трудовой деятельности с физическими и юридическими лицами. По предварительным данным, используя эту схему, они легализовали не менее 80 иностранцев.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору), наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.

Илья Николаев