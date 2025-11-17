Над Ульяновской областью сбиты пять беспилотников
В ночь с воскресенья на понедельник, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Ульяновской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Сергей Титов
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что атака БПЛА была направлена на подстанцию. Никто не погиб и не пострадал.
На месте работают экстренные службы. Ограничения в местном аэропорту не вводились. Власти напоминают о запрете снимать и распространять в интернете фото и видео с беспилотниками.