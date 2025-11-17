Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Ульяновской областью сбиты пять беспилотников

В ночь с воскресенья на понедельник, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Ульяновской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Сергей Титов

Фото: Сергей Титов

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что атака БПЛА была направлена на подстанцию. Никто не погиб и не пострадал.

На месте работают экстренные службы. Ограничения в местном аэропорту не вводились. Власти напоминают о запрете снимать и распространять в интернете фото и видео с беспилотниками.

Георгий Портнов