Над Ульяновской областью сбиты пять беспилотников

В ночь с воскресенья на понедельник, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Ульяновской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов Фото: Сергей Титов

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что атака БПЛА была направлена на подстанцию. Никто не погиб и не пострадал.

На месте работают экстренные службы. Ограничения в местном аэропорту не вводились. Власти напоминают о запрете снимать и распространять в интернете фото и видео с беспилотниками.

Георгий Портнов