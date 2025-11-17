Челябинская область сохранила позиции в рейтинге по приверженности ЗОЖ

По итогам 2024 года Челябинская область набрала 43,2 балла в рейтинге «РИА Новости» по приверженности ЗОЖ. Регион сохранил 78-ю позицию в списке.

В 2023 году область показала результат в 43,6 балла.

Лидерами рейтинга стали республики Дагестан (96,7 балла), Чеченская (91,9) и Ингушетия (86,9). Последние места заняли Камчатский край (28,9), Еврейская автономная область (29,8) и Магаданская область (33,3).

При расчетах учтены доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда (по данным Росстата, МВД РФ и Минспорта России). Использованы показатели за последние три года, усредненные со взвешиванием.

Виталина Ярховска