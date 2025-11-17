На должность главы Новосибирского арбитражного суда претендует один кандидат

Константин Кощеев стал единственным претендентом на пост председателя арбитражного суда Новосибирской области. Его кандидатура будет рассмотрена на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) 25 ноября, указывается в повестке коллегии.

Константин Кощеев родился в 1971 году в Новосибирске. Он — выпускник юридического факультета Томского государственного университета. В 1998 году президент РФ назначил юриста на должность судьи Центрального райсуда Новосибирска. Спустя десять лет Константин Кощеев возглавил этот суд. С апреля 2018 года он занимает пост председателя арбитражного суда Кемеровской области.

Сейчас Новосибирский арбитражный суд возглавляет Елена Козлова, которая подала заявление о сложении полномочий с 19 февраля 2026 года.

Илья Николаев