Подростка из Кузбасса отправили в колонию по террористической статье

Суд приговорил 17-летнего подростка из Кемеровской области к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Его признали виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Как сообщило управление СКР по Кузбассу, отбывать наказание подросток будет в воспитательной колонии. Во время расследования дела он находился под арестом.

По версии следствия, подросток примкнул к террористическому движению, после чего в личной переписке «высказал готовность совершить нападение на учащихся одной из школ Кузбасса». Следователи также установили, что обвиняемый купил камуфляжную форму и оружие.