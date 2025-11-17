В ДТП в Сосновском районе погибли два человека

После столкновения автомобилей в Сосновском районе погибли водитель и пассажир одной из машин, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, вечером 16 ноября 75-летняя водитель Kia Rio двигалась по дороге Челябинск — Харлуши. Во время разворота она не предоставила преимущество, и автомобиль столкнулся со встречной машиной Chery Tiggo 8 под управлением 37-летнего водителя. В результате аварии водитель Kia и ее 78-летний пассажир погибли на месте. В больницу доставили двухмесячную девочку, пассажирку второго автомобиля. Благодаря ее нахождению в детском кресле на заднем сидении младенец не получила серьезных травм.

Виталина Ярховска