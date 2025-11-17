Водитель иномарки погиб в результате ДТП с погрузчиком в Тосненском районе

Один человек погиб и еще один пострадал в результате тяжелого ДТП с погрузчиком в Ленинградской области. Трагический дорожный инцидент произошел вечером 16 ноября в Тосненском районе.

Как сообщает 78.ru, авария случилась на 33-м километре автодороги «Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга». Автомобиль Exeed врезался в погрузчик, двигавшийся в попутном направлении.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что ДТП произошло в 18:26 в поселке Шапки. 53-летний водитель иномарки в результате столкновения погиб на месте. Его 16-летнюю пассажирку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Цедрик