Силы ПВО за ночь сбили 36 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 17 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 14 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, еще восемь БПЛА сбили над Тамбовской областью, пять — над Ульяновской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской областью, по одному БПЛА — над Нижегородской и Тульской областями.

В Ульяновской области отражена атака дронов на подстанцию в Вешкаймском районе. Никто не пострадал, сообщил губернатор Алексей Русских. В Брянской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.