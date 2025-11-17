ЕЭК расследует случаи демпинга в РФ импортеров автошин из стран Азии

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приступил к расследованию в отношении поставщиков на российский рынок автомобильных покрышек из Вьетнама, Таиланда и Китая.

Уведомления о начале расследования опубликованы на портале ЕАЭС. Инициаторами выступили производители автошин «Омскшина», «Кордиант», «Нижнекамский завод грузовых шин», «Алтайский шинный комбинат», а также белорусская «Белшина» и казахстанская Tengri Tyres, которые уличили импортеров в демпинге.

В заявлении написано, что поставки по заниженным ценам вредят производителям стран ЕАЭС. Объем производства сократился на 14%, а складские запасы выросли на 19%. Прибыль от продаж по итогам трех кварталов 2025 года сократилась в 1,8 раза. Настолько же рухнула рентабельность производства. Также отмечается, что во Вьетнаме планируется ввод новых мощностей с объемом выпуска в 1,4 млн шин в год.

По уже полученным данным ЕЭК, грузовые шины производства вьетнамских и таиландских компаний в период с апреля 2024-го по март 2025 года продавались в России почти на 24,2% и на 20% дешевле среднерыночной цены. Аналоги из Китая оказались еще дешевле — более чем на 29,6% ниже рынка. Речь о шинах с посадочными диаметрами от 17,5 до 24,5 дюйма и индексом нагрузки выше 115 (для грузовиков и самосвалов, автобусов, троллейбусов, прицепов).

По информации департамента по защите внутреннего рынка ЕЭК, на сбор данных в ходе расследования отводится 60 дней. По результатам могут быть приняты решения по защите рынка от демпинга поставщиков вьетнамских и тайских автошин. В отношении китайской продукции уже были введены пошлины сроком до июля 2026 года.

Эрнест Филипповский