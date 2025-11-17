Новосибирца осудили на 3 года колонии за ДТП с четырьмя погибшими родственниками

В Республике Алтай суд вынес приговор в отношении жителя Новосибирска по делу о ДТП, повлекшем смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Подсудимому назначили три года в колонии-поселении, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Авария произошла 15 июля 2025 года на автодороге Р-256 «Чуйский тракт». По данным следствия, фигурант дела за рулем Nissan Serena выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовой Shacman.

В момент аварии в легковом автомобиле находились шесть человек, в том числе 13-летний ребенок. Две дочери и внук водителя погибли на месте происшествия, его супруга скончалась через несколько дней в больнице. Владелец иномарки и еще один пассажир получили травмы.

Александра Стрелкова