На 5,5 года осудили подростка в Кузбассе за подготовку теракта в школе

В Кузбассе суд вынес приговор в отношении 17-летнего подростка из города Мыски по делу об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему назначили 5,5 года воспитательной колонии, сообщает СУ СКР региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в ходе переписки с пользователем одного из мессенджеров фигурант дела высказал готовность совершить нападение на учащихся одной из школ региона. Для этого подросток купил камуфляжную форму и оружие, а также определил дату преступления.

Правоохранители задержали злоумышленника до нападения на образовательное учреждение.

Александра Стрелкова