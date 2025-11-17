На 5,5 года осудили подростка в Кузбассе за подготовку теракта в школе
В Кузбассе суд вынес приговор в отношении 17-летнего подростка из города Мыски по делу об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему назначили 5,5 года воспитательной колонии, сообщает СУ СКР региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, в ходе переписки с пользователем одного из мессенджеров фигурант дела высказал готовность совершить нападение на учащихся одной из школ региона. Для этого подросток купил камуфляжную форму и оружие, а также определил дату преступления.
Правоохранители задержали злоумышленника до нападения на образовательное учреждение.