Дальневосточная железная дорога с начала года сократила перевозки контейнеров на 11%

Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—октябре сократились на 11% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила пресс-служба ДВЖД. Всего во всех видах сообщения перевезено 934,3 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU).

Количество груженых контейнеров составило 850 тыс. ДФЭ, что на 12,8% меньше показателя десяти месяцев 2024 года. В этих контейнерах перевезено 10,3 млн т грузов (-6,6%). В частности, перевозчик показывает сокращение погрузки в контейнерах металлических изделий — на 6% (до 112,3 тыс. ДФЭ) и цветных металлов — на 12,2% (до 11,1 тыс. ДФЭ).

Вместе с тем цветной руды и серного сырья погружено больше почти на 50% (5,8 тыс. ДФЭ), бумаги — на 15,2% (27,3 тыс. ДФЭ), огнеупорных материалов — на 30% (2,4 тыс. ДФЭ), сельхозмашин — на 6,2% (3,1 тыс. ДФЭ), металлических конструкций — на 10,6% (1,2 тыс. ДФЭ). Погрузка рыбы выросла на 1,5%, до 27,4 тыс. ДФЭ.

Ранее ДВЖД показала сокращение суммарной погрузки в январе—октябре на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года, до 60 млн т. Грузооборот за отчетный период вырос на 3,5%, более чем до 204,1 млрд тарифных тонно-километров.

Эрнест Филипповский