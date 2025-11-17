Экономика Японии из-за снижения экспорта сократилась на 1,8% в третьем квартале

Объем ВВП Японии в период с июля по сентябрь сократился к аналогичному периоду прошлого года на 1,8%, пишет Associated Press со ссылкой на данные правительства страны. Относительно второго квартала 2025 года сокращение составило 0,4%.

Агентство пишет, что причиной сокращения объема ВВП Японии стало снижение экспорта из-за высоких пошлин США. Спад экспорта в отчетный период составил 4,5% в годовом исчислении и 1,2% в квартальном исчислении. Некоторые экспортеры Японии ускорили поставки, чтобы избежать введения пошлин, и это привело к завышению некоторых предыдущих статданных.

Объем импорта Японии по итогам третьего квартала сократился на 0,1%.

В отношении практически всех японских товаров действуют пошлины США в размере 15%. Ранее они достигали 25%.

Эрнест Филипповский