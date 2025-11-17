Выборы президента Чили пройдут в два тура

Ни один из кандидатов в президенты Чили не набрал более 50% голосов по итогам подсчета более 82% бюллетеней. Второй тур выборов назначен на 14 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жанетт Хара Фото: Pablo Sanhueza / Reuters Хосе Антонио Каст Фото: Rodrigo Garrido / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Жанетт Хара Фото: Pablo Sanhueza / Reuters Хосе Антонио Каст Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Как передает Associated Press, кандидат от левоцентристской правящей коалиции Чили, экс-министр труда Жанетт Хара получила 26,7% голосов. Ее основной соперник, политик правого толка Хосе Антонио Каст – 24,1%.

После публикации первых результатов выборов и назначения второго тура кандидаты обратились к избирателям. Так, Хосе Антонио Каст пообещал депортировать десятки тысяч нелегальных мигрантов и «построить сотни километров рвов, заграждений и стен» вдоль северной границы Чили с Боливией. Жанетт Хара сделала ставку на внедрение новых мер социальной защиты населения. Она предложила установить «прожиточный ежемесячный доход» на уровне $800 за счет субсидий и повышения минимальной заработной платы.

Associated Press пишет, что хотя госпожа Хара и получила чуть больше голосов в первом туре, чем Хосе Антонио Каст, поддержку ее сопернику могут оказать кандидаты, занявшие третье, четвертое и пятое места. Все они, как и господин Каст, придерживаются правых взглядов.

Влад Никифоров